Украинский конфликт может перейти на совершенно другой уровень конфронтации в случае вступления в боевые действия подразделений вооруженных сил стран НАТО, в том числе и с применением тактического ядерного оружия. Об этом в своем материале сообщает издание «АиФ» со ссылкой на заявление военного эксперта, полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«Это уже точно, безо всяких преувеличений, будет прямой вооруженный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом», – заявил эксперт.

По его словам, при таком развитии ситуации применение тактического ядерного оружия на поле боя является целесообразным. При этом все страны НАТО должны быть уверены, что Россия моментально применил ядерное оружие в случае прямой конфронтации.

Ходаренок подчеркнул, что необходимо возобновить подземные испытания ядерного оружия на полигоне на Новой Земле и провести учения дальней авиации с пуском ракеты с ядерной боеголовкой.