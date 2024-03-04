Разрушение Крымского моста остается основной стратегической целью Украины. Успешная реализация этого замысла создала бы России серьезные проблемы в логистике, заявил бывший полковник ВС Великобритании Глен Грант.

Он пояснил, что после уничтожения моста России пришлось бы перебрасывать силы из Крыма через новые регионы или по морю. Это потребовало бы тщательного планирования, занимающего немало времени, а также создало множество других проблем.

При этом Грант не верит в успехи Киева. Он отмечает, что Россия превосходит Украину по количество ресурсов, военнослужащих, вооружений и прочего, поэтому ВСУ не смогут переломить ход противостояния.

Напомним, о подрыве Крымского моста говорили и немецкие высокопоставленные военные на слитой в Сеть аудиозаписи. Они пришли к выводу, что для этой цели нужно «не 10 и даже не 20» крылатых ракет Taurus.