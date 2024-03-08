Французский полковник А. Дени, возглавляющий Центр подготовки армии Франции, рассказал о новом формате учений, которые проходят на полигонах в Майи-ле-Кан.

Дени рассказал, что подготовка французских солдат и офицеров на этот раз проводится в новых условиях, которые максимально приближены к реальным боевым действиям. Только в Центре подготовки CENTAC французские военные могут увидеть, что такое «реальная война», приводит слова генерала Politico.

Глава Центра подготовки пояснил, что новый формат учений был сформулирован после того, как французские генералы изучили тактические ошибки, совершенные командованием украинской армии. В числе прочего, сказал генерал Дени, принято решение отказаться от лобовых атак. Они не позволяют оттеснить противника, а лишь сулят огромные потери живой силы и техники, сказал он.