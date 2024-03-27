Военный эксперт КП и отставной полковник В. Баранец прокомментировал информацию о том, что русским «Искандером» в Часове Яре мог быть ликвидирован польский генерал А. Марчак, а вместе с ним и другие высокопоставленные офицеры НАТО.

Размещенный 27 марта некролог по случаю «неожиданной» смерти генерала Марчака косвенно подтверждает успешность ракетного удара ВС РФ. В некрологе говорится, что смерть Марчака случилась «по естественным причинам» и в тот момент, когда генерал был «свободен от службы». Баранчук назвал подобные формулировки подозрительными. Обычно в отношении военных четко указывают причину смерти – инфаркт, оторвавшийся тромб, долгая болезнь.

Чрезмерной «нелепостью» Баранчуку кажется уточнение, что смерть генерала наступила «в свободное от службы время». Эксперт полагает, что генерал действительно находился «вдали от службы», потому что был не в оперштабе. Вполне возможно, что главком ВСУ А. Сырский повез натовских генералов в Часов Яр, чтобы показать реальную обстановку и согласовать план действий.