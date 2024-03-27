Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге гражданина одной из республик Средней Азии, публиковавшего в социальных сетях комментарии с оправданием теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видеоролик с объяснениями своего поступка иностранцем был опубликован порталом 78.ru.

На опубликованных кадрах мужчина заявил, что он оставлял комментарии под постами о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве шутки. Иностранец принес свои извинения за свои публикации и заверил правоохранительные органы, что такого больше не повторится.

Сотрудники полиции обнаружив в социальных сетях комментарии с оправданием террористического акта оперативно установили место жительство мужчины и задержали его. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного иностранца уголовного дела по статье «Публичное оправдание террористического акта». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.