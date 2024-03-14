16-летний подросток, который организовал техническую поддержку колл-центрам мошенников, задержан в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба МВД сообщила, что юноша действовал по указке кураторов с Украины. Он арендовал квартиры в Петербурге, после чего ему доставлялось курьерами все необходимое оборудование – ноутбук с ПО для звонков через Интернет, 4 тысячи симкарт, GSM-шлюз и прочее.

Сим-карты в интересах безопасности менялись каждые 24 часа. Также молодой человек раз в неделю переезжал на другую квартиру, чтобы не «засветиться».

Несмотря на такие меры предосторожности, полиция все же вышла на его след. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Вместе с ним арестованы два сообщника, которые занимались выполнением различных мелких поручений.