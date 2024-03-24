В московской полиции были созданы спецгруппы для осуществления дополнительных проверок иностранных граждан. Данные меры введены столичными правоохранителями после теракта, произошедшего в развлекательном центре «Крокус Сити Холл», в результате которого погибло и получило ранения много мирных граждан. Такая информация сообщается в Телеграм-канале Baza.

Специальные группы формируются из участковых и сотрудников уголовного розыска. Полицейские группы разделились по нескольким направлениям. Они будут осуществлять проверку в хостелах, управляющих компаниях. А на дорогах будут проверять мигрантов вместе с сотрудниками ДПС.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокусе» полицейские стали проводить рейды в общежитиях, где проживают мигранты. По информации Телеграм-канала 112, данные рейды проводятся в нескольких районах Москвы. Причиной этих рейдов является то, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен гражданами другого государства. Поэтому сейчас и проводятся дополнительные проверки иностранных граждан.