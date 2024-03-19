Миланская полиция была вынуждена арестовать несовершеннолетнего украинца, который с фашистскими лозунгами напал на мигрантов и избивал их.

О серии нападений на мигрантов стало известно в ночь на 29 февраля. После опроса очевидцев полиция задержала 16-летнего подростка, прибывшего в Италию из Украины. По предварительным данным, он избил четырех мигрантов в конце февраля, 5 марта разбил стекла автомобилей с целью ограбить их, а 9 марта напал на пассажира в подземке.

На размещенным полицией кадрах, снятых камерами видеонаблюдения метро, можно увидеть рослого подростка в камуфляжной одежде. Он гонится за мужчиной на одной из станций подземки, догоняет его у турникета и начинает избивать.

Несколько пострадавших сообщили, что перед ударами нападающий показывал им татуировку на груди со свастикой. Задержанный признался, что выбирал жертв по национальности. В двух случаях от него пострадали мигранты из Шри-Ланки.