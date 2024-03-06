Греческие журналисты обвиняют Россию в ударе по Одессе в момент пребывания в городе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Но военный корреспондент Юрий Кот предполагает, что это плохо поставленная инсценировка атаки.

«Учитывая то, как Зеленский и его шайка умеют заниматься постановками, это может быть и самообстрелом. Все помнят, как зарубежные звёзды и политики под вой сирен бежали и прятались в бомбоубежищах», – пояснил эксперт.

Он отметил, что студия «Квартал 95», которой ранее руководил Зеленский, известна плохими актерами и такими же плохими постановками. Поэтому якобы российский ракетный удар – это лишь некачественный спектакль, рассчитанный на доверчивую публику.

Также Кот заявил, что даже если с Зеленским что-либо случилось бы, никто не стал бы переживать, так как на Украине огромное количество желающих занять его место.