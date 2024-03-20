Лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его кабинет перестали отвечать требованиям народа своей страны. Это высказывание, которое поддержал и президент Джо Байден, стало ответом на нежелание израильского главы следовать рекомендациям союзников.

Нетаньяху выступает против выборов и бросает армию на штурм города Рафах в Палестине вопреки требованиям Запада. При этом он еще и обвиняет США, заявляя, что «союзники потеряли совесть».

Премьер Израиля не реагирует не только на рекомендации Запада, но и на требования своих граждан, которые начали вновь выходить на антиправительственные протестные акции. Нетаньяху упорно твердит, что массовые убийства палестинцев – это ответ на террористическую атаку ХАМАС в прошлом году.

Политолог Владимир Васильев рассказал РИА Новости, что подобные действия израильского премьера могут привести к плачевным для него последствиям. США и Европа скорее всего ограничат помощь Израилю, но это не поможет остановить развоевавшегося Нетаньяху, так как у страны имеются свои собственные средства. Но в конечном итоге глава правительства, который упрямо держится за власть и собирается воевать до победы, вполне может оказаться за решеткой как военный преступник.