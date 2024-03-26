После теракта в «Крокус Сити Холле» вполне вероятно повторение подобных атак не только в России, но и во всех странах, которые не поддерживают Запад. Среди них – Венгрия и Китай, Азербайджан, Словакия и государства Средней Азии, рассказал порталу News.ru политолог Владимир Скачко.

Он отметил, что зачинщиком терактов являются Соединенные Штаты. Они пытаются сохранить влияние на те страны, в которых оно существенно ослабло в последние года. В основном это государства, не желающие поддерживать американскую политическую повестку.

Не исключено, что исламистские организации, подконтрольные США, устроят взрывы и стрельбу во Франции и ряде других развитых стран Европы. Это заставит их отказаться от чрезмерно независимой позиции, запугать европейских граждан ради выгоды Вашингтона.

Скачко отметил, что пока во Франции появляются лишь «желтые жилеты», организующие провокации, но в дальнейшем ситуация может заметно ухудшиться.