Посольство Казахстана на Украине 28 марта опубликовало рекомендацию для своих сограждан покинуть Харьковскую и Одесскую области. Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что в Астане окончательно поняли, что Россия намерена освободить эти регионы.

«В Казахстане пришли к выводу, что цели и задачи России расширились, в том числе после террористического акта в Крокус Сити Холле. Эта рекомендация посольства Казахстана является хорошей новостью для граждан России, поскольку они тоже уверены в том, что Одессу, Харьков и другие города нужно возвращать в русский мир. Также нужно отрезать Украину от Чёрного моря», – заявил специалист по межнациональным конфликтам изданию «Регнум».

В Харькове и Одессе сейчас все чаще возникают серьезные проблемы с электроэнергией, первый вообще обесточен после выхода из строя Змиевской ТЭС. Кроме того, ВС РФ наносят удары и по складам с боеприпасами, по военным объектам. В Харьковской области они продолжают наступательные действия.

В посольстве Казахстана не только призвали своих граждан покинуть эти регионы, но и попросили не игнорировать воздушные тревоги, а сразу же идти в ближайшие укрытия, чтобы не попасть под удары БПЛА или ракет.