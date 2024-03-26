Французский телеканал LCI сообщил о возможном вводе войск на Украину, если ВС РФ прорвут оборону и попытаются захватить Одессу с Николаевом. Однако у российских войск вполне достаточно потенциала, чтобы вступить в противостояние с армией Франции, уверен политолог Дмитрий Леви.

Для ВС РФ, по его мнению, французские военные станут приоритетными целями. Однако Париж вряд ли исполнит свои угрозы. Он занимается словесной интервенцией, которая не подкреплена ни деньгами, ни какими-либо внятными действиями.

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета напомнил, что несколько лет назад президент Франции Эммануэль Макрон так же впал в радикализм, желая сделать свою страну лидером всей Европы. Он делал заявления о необходимости распустить НАТО, пытался продвигать инициативы по регулированию интернета, по превращению страны в экономического лидера континента. Но все эти идеи закончились пшиком.

Если даже Макрон решиться ввести войска, ВС Франции придется сражаться в одиночестве, так как в Европе «нового Бонапарта» поддерживают разве что Латвия и Литва.