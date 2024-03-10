Полеты истребителей «Тайфун» над Черным морем – это провокации НАТО, попытки проверить готовность России к обороне границ своего воздушного пространства. Об этом сообщил политолог Андрей Кошкин, комментируя подъем самолета Су-27 на перехват истребительной авиации Альянса.

Такое же мнение высказал и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, генерал-майор запаса. Он отметил, что Запад пытается взять Россию на «слабо», зондирует почву, выясняет, как РФ будет реагировать на подобные полеты.

«Следует отметить, что на сегодняшний день чрезвычайно много попыток пересечения воздушных и морских границ со стороны государств, входящих в Североатлантический альянс. Возрастает желание западных стран собирать разведывательную информацию и проверять нас. Подобного рода дефилирование разведывательного самолета RC-135 в окружении боевых многофункциональных истребителей “Тайфун” – это прежде всего проверка нашей готовности защитить свои воздушные границы, и, если это понадобится, нейтрализовать угрозу», – цитирует Кошкина РИА Новости.

Также эксперт отметил высокий профессионализм российских летчиков, которые поднимаются на перехват. Они действуют четко и грамотно, не пересекая границу воздушного пространства.