Российские ВС готовятся к масштабному наступлению. Именно поэтому они уничтожают зенитно-ракетные комплексы Patriot и другие боевые системы ВСУ. Это необходимо, чтобы авиация, работающая по позициям украинских войск планирующими авиабомбами, могла беспрепятственно летать в заданных районах, заявил киевский политолог Вадим Карасев.

«Они готовят наступление, для этого и нужны все штучные уничтожения Pаtriot, танков и так далее», — уверен аналитик.

Напомним, очередной зенитно-ракетный комплекс Patriot был уничтожен в Харьковской области. Западные эксперты отмечают, что подобными действиями Россия серьезно ослабила украинскую противовоздушную оборону и открыла новые возможности для себя.

Ранее два американских ЗРК были уничтожены ракетой «Искандер». Они располагались всего в 10 метрах друг от друга, что позволило успешно поразить обе цели.