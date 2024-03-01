США и другие западные союзники Украины больше всего опасаются, что Россия перейдет в наступление на юге страны. Освобождение ВС РФ Одессы и Николаева будет означать разгром ВСУ и окончание специальной военной операции, рассказал киевский политолог Вадим Карасев.

Он пояснил, что для полной победы над Украиной России не нужно идти на Киев. Достаточно установить контроль над Одесской и Николаевской областями.

Это будет означать потерю Украиной выхода к Черному морю и ее окончательное поражение.

Проанализировав текущую ситуацию в зоне СВО политолог призвал украинцев быть готовыми даже к самым худшим сценариям. Сейчас ВС РФ постоянно наращивают силы и вполне готовы к походу на Одессу.

Запад может попытаться отвлечь российские войска и открыть «второй фронт». Наиболее вероятным местом для этого является Приднестровье, считает Карасев.