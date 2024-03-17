Жители Белгорода и Белгородской области в последние дни попали под интенсивные обстрелы вражеских ракет и БПЛА. Но при этом они все равно идут на участки для голосования, чтобы принять участие в выборах президента России. Об этом изданию «Известия» рассказал политолог из ФРГ Кристоф Херстль.

«Это невероятно, я выражаю почтение городу Белгород», – заявил эксперт, отметив также, что чем сильнее Киев пытается запугать россиян, тем сильнее они становятся.

Несгибаемость жителей Белгорода в очередной раз демонстрирует, что Россию не запугать террористическими атаками, поэтому Киев проиграл окончательно. Не желая возвращаться к дипломатическому урегулированию конфликта, он лишь усугубляет и без того сложную для себя ситуацию.

Напомним, ранее наблюдатели из ЮАР и Соединенных Штатов рассказали, что картинка, которую Запад рисует для своих граждан, сильно отличается от реального положения дел в России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ложное изображение происходящего призвано настроить простых европейцев и американцев против РФ.