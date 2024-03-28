Историк, публицист и политолог Ростислав Ищенко побеседовал с журналистами издания «Военное дело», ответив на ряд вопросов от читателей. Эксперт рассказал о дальнейшем развитии боевых действий на Украине с вероятным заходом военнослужащих НАТО на территорию страны.

По словам Ищенко, на данный момент сложно судить, сможет ли российская армия в ходе боевых действий с ВСУ выйти на западные границы, а возможно будут использованы иные методы воздействия на украинское руководство, чтобы им были приняты условия по достижению мира, предложенные Россией.

В то же время политолог предполагает, что может быть все пойдет по другому сценарию и «можно и где-то на полпути (в районе Збруча) новую границу с Польшей провести», ведь ситуация постоянно меняется. И хотя сейчас все это представляется, как утопия, такого развития событий все равно не стоит исключать. Также эксперт подчеркнул, что уже в мае Запад может направить на Украину свои войска.

«К серьёзному же противостоянию с Россией он (Запад – ред.) будет готов не ранее, чем к концу этого или началу следующего года», – подчеркнул Ищенко.

Эксперт также подчеркнул, что несмотря на запоздания Запада по разворачиванию своего контингента, России не следует расслабляться, а нужно быть во всеоружии.