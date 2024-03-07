Российский политолог Армен Гаспарян объяснил, по какой причине оборона ВСУ может в скором времени разрушится. По словам эксперта, украинская армия не смогла возвести линию обороны, такую, как была создана ВС РФ по всей линии фронта.

Гаспарян отметил, что ВСУ активно работают над созданием «чего-то похожего» на линию обороны. Однако она не сможет остановить продвижение ВС РФ, так как ресурсов на создание качественных оборонительных сооружений у украинской армии недостаточно. Эксперт считает, что командование ВСУ лишь создает видимость полного контроля над ситуацией.

По словам политолога, киевский режим считал Авдеевку неприступным рубежом. Украинское командование было уверено, что ВС РФ не смогут взять Авдеевку, которая укреплялась на протяжении восьми лет. Поэтому вместе с Авдеевкой рухнет и остальная украинская оборона, считает эксперт.