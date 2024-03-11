Представитель Христианско-демократического союза ФРГ Норберт Рёттген и представитель «зеленых» Антон Хофрайтер очень жестко раскритиковали канцлера Олафа Шольца из-за его неизменной позицию по ракетам Taurus и высказываний в отношении ситуации на Украине. Соответствующее мнение немецкие политические деятели опубликовали в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В материале говорится, что действующие немецкие власти предельно мало передают Украине оружия. Кроме того, как отмечают авторы колонки, задержки с отправками и «постоянные оправдания» Шольца ослабляют Германию.

По словам политиков, данная позиция немецкого канцлера должна стать предвыборной темой в Германии в 2025 году. Социал-демократы в такой способ будут преподносить немецким гражданам идею, что якобы канцлер в такой способ оградил страну от вооруженного конфликта. Но Хофрайтер и Рёттген считают, что таким образом Шольц планирует ослабить Запад и Европу «из-за внутриполитических мотивов», поэтому помощь Украине и будет минимальной.