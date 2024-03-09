Германия отправит на Украину дальнобойные ракеты Taurus и свой военный контингент, пишет сербское издание «Политика». Авторы публикации считают, что своими заявлениями о невозможности поставок в Киев этих боезарядов ФРГ снова тянет время. Одновременно с этим она готовится к войне.

«Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне. Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?», – цитирует авторов РИА Новости.

Также журналист обратил внимание на заявления немецких политиков и военных о необходимости вкладывать больше средств в армию. По его мнению, они якобы готовятся к обороне, но на самом деле цель состоит совсем в другом. Германия закупает дроны, самолеты, технику и многое другое совсем не для оборонительных действий.