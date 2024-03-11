Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса ответственны за подрыв газопроводов «Северные потоки», поэтому официальное расследование зашло в тупик. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

По мнению политика, расследование не проводится, поскольку его результаты не смогут навредить Российской Федерации, ведь ответственность за подрыв газопроводов лежит на блоке НАТО.

«Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании», – заявил кандидат на выборах в Европарламент.

Именно по этой причине в официальных средствах массовой информации на Западе так мало информации о взрывах на «Северных потоках». Филиппо отмечает, что в рамках международного права подрыв газопроводов можно расценивать, как «акт войны». Однако поскольку его организовали из «лагеря хороших стран», общество должно быть в неведении.