Сенатор США Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что огромный государственный долг Америки не позволяет бесплатно снабжать Украину оружием. Однако она может приобретать его у США в кредит. В Киеве сочли это заявление оскорбительным для себя.

Издание Politico пишет, что на Украине возмутились идее Грэма предоставлять оружие для ВСУ в виде займов. Представители киевского режима снова затянули старую песню о Будапештском меморандуме, который был подписан после изъятия у страны ядерного оружия.

США якобы не выполнили свои обязательства по этому документу, не реализовали обещанные Украине гарантии безопасности и поэтому должны и дальше предоставлять вооружение на прежних условиях. То есть бесплатно.

Напомним, ранее Вашингтон заявил о предоставлении Киеву пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. Решение о выделении 60 миллиардов, которое демократы надеялись принять еще до нового года, до сих пор откладывается.