Американское издание Politico опубликовало материал касаемо истребителей F-16, переданные на Украину, станут основной целью ВС РФ. Автор материала отмечает, что украинскому военному руководству придется максимально скрывать месторасположение F-16, так как места их базирования станут главными объектами для бомбардировок со стороны России.

По словам журналиста, кроме того, что американские истребители будут основной целью для российских систем ПВО, Киев столкнется с проблемой по осуществлению ремонта.

«Даже использование неподготовленных взлетных полос может навредить хрупкому самолету», – говорится в материале Politico.

Это означает, что в условиях ведения боевых действий, Киев не сможет построить новые базы с современными взлетными полосами, подходящими для истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором появлении на Украине американских истребителей F-16.