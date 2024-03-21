Армии стран НАТО сталкиваются с серьезными кадровыми проблемами, поскольку большое количество опытных офицеров и солдат увольняются со службы. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

Автор статьи отмечает, что командование армий стран НАТО столкнулись с проблемами не только при наборе новобранцев на службу, но также и с удержанием в рядах вооруженных сил опытных офицеров. Из-за низкого уровня безработицы и жесткой конкуренции со стороны частного сектора в европейских странах большое количество опытных офицеров увольняются из рядов вооруженных сил.

За прошлый год из немецкой армии уволилось 1537 военнослужащих. Однако кадровый дефицит – не единственная проблема бундесвера. Германии придется потратить около 50 миллиардов евро на ремонт ветхой военной инфраструктуры, поскольку на протяжении многих лет вооруженные силы страны недополучали финансирование.

Журналист издания отмечает, что многие военнослужащие увольняются из-за плохих условий службы. Нехватка выходных и невозможность на протяжении многих месяцев попасть домой являются основными факторами, влияющими на отток кадров их армий стран НАТО.