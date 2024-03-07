В будущем между европейскими странами могут вспыхнуть конфликт на фоне дефицита пресной воды. Об этом в своем материале сообщает издание Politico со ссылкой на документ, подготовленный Еврокомиссией.

Нехватка пресной воды, вызванная глобальным потеплением, несет угрозу всем аспектам безопасной жизнедеятельности: здоровью человека, инфраструктуре, доступу к пище и питьевой воде, а также основным видам экономической деятельности. Поэтому конкуренция в борьбе за доступ к водным ресурсам со временем будет только увеличиваться.

Согласно расчетам специалистов Еврокомиссии уже к 2100 году экономический рост в странах ЕС сократится на 7%, что может привести к возникновению конфликтов между европейскими государствами. Только в 2019 году треть населения ЕС испытывала нехватку пресной воды, а ежегодные расходы на борьбу с последствиями засухи составляют внушительные 2-9 миллиардов евро.