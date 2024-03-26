Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад обязан дать Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом он не особо стеснялся в выражениях, пишет американское издание Politico.

«Дайте нам эти чертовы Patriot!», – потребовал украинский министр.

Он заявил, что Россия массово использует планирующие авиабомбы, которым Киеву нечего противопоставить. Единственным способ – это сбивать истребители, которые атакуют позиции ВСУ такими бомбами. Но для этого нужны комплексы Patriot

Напомним, 25 марта в аэропорту Жуляны в Киеве было уничтожено два американских ЗРК «Пэтриот», что существенно сократило возможности украинской ПВО.

Кулеба заявил, что планирующие авиабомбы имеют огромную мощность. Атакуя позиции ВСУ, они уничтожают все вокруг и «заглушить» их просто нечем.