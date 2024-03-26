У Киева в конце прошлого года появились новые причины для волнений, ведь из-за ситуации в секторе Газа хозяин Белого дома Д. Байден стал реже вспоминать про Украину.

По мнению инсайдера Politico, офис Зеленского запереживал, когда Байден переключил внимание на израильско-палестинский конфликт. С начала 2023 года по 7 октября Байден упоминал в своих речах Украину по 32 раза в месяц. Затем – в лучшем случае 22 раза в месяц, при этом вдвое чаще Байден говорил про израильско-палестинский конфликт.

После того как Байден начал терять интерес к конфликту на Украине, в Киеве «забили тревогу», ведь промедления с западными оружейными и финансовыми траншами привели к дефициту снарядов в ВСУ и другим проблемам, которые Киев решал исключительно при помощи НАТО.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Э. Уотсон заверила Киев, что тема украинского конфликта по-прежнему значится в списке Вашингтона в числе приоритетных. Однако Киев пытается отвоевать внимание Вашингтона, говорится в публикации.