Певица Полина Гагарина заявила, что не отказывалась исполнять гимн России перед матчем со сборной Сербии.

Напомним, ранее появилась информация о том, что исполнительница была вынуждена отказаться, так как на время матча у нее был давно назначен частный корпоратив. Также сообщалось, что устроители этого мероприятия не захотели сдвигать выступление Гагариной, чтобы дать ей возможность спеть гимн.

Сама певица опровергает эту информацию. В интервью «Аргументам и Фактам» она заявила, что с ее стороны никакого отказа не было.

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», — возмущенно заявила Гагарина.

Напомним, критик Сергей Соседов назвал исполнительниц, которые могли бы замерить Гагарину. Среди них он упомянул народную артистку Ларису Долину и Анастасию Стоцкую.