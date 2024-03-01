Российские пользователи Сети отреагировали на выход нового альбома Аллы Пугачевой «P.S» лавиной критики в адрес певицы. Они пояснили, что на первой за 16 лет пластинке Примадонна могла бы показать поклонникам что-то новое, а не просто собрать воедино старые запись с концертов.

Все композиции из альбома поклонники слышали тысячи раз, многие из них давно приелись, поэтому смысл выпуска пластинки совершенно непонятен.

Некоторые комментаторы также заявили, что если Пугачева выпуском альбома хотела поправить пошатнувшееся после бегства из России финансовое положение, она вряд ли достигнет цели. Альбом со старыми композициями мало кого заинтересует, его приобретут разве что самые преданные фанаты для своей фонотеки. Но это не принесет того дохода, на который рассчитывает певица.