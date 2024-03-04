Российский актер Андрей Бурковский, переехавший в США, получил главную роль в американской театральной постановке «Наш класс». Российскому зрителю артист известен своими ролями в таких проектах, как «Медиатор», «Даешь молодежь!», «Я на перемотке», «Доктор Лиза», «Мерзлая земля», «Кухня».

Андрей Бурковский в конце 2022 года уехал из России в Соединенные Штаты. Артист не делал никаких громких заявлений и не отрекался от родной страны. В беседе с журналистами мать актера рассказала, что цель отъезда из России – продолжение обучения.

В своих социальных сетях артист не публикует постов о политике. Он выкладывает фотографии с семьей и пишет оптимистические публикации, в которых благодарит друзей, близких и коллег. Также выражает благодарность и критикам своего творчества, так как это делает его сильнее.

Стоит отметить, что Бурковский не только получил главную роль в американском спектакле «Наш класс». Он получил достаточно серьезную роль в еще одном американском театральном шоу, стартовавшем в феврале 2024 года. В нем артист сыграл свою первую полноценную роль на английском языке.