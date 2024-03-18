Украинское командование ставило задачу перед боевиками так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК – запрещенная в России террористическая организация) зайти на территорию Российской Федерации, чтобы «пофоткаться и уйти обратно». Соответствующие кадры с допроса одного из сдавшихся в плен боевика были опубликованы в Телеграм-канале «RT на русском».

«Нам сказали, что наша задача – просто прийти, пофоткаться и по-тихому свинтить обратно», – рассказал сдавшийся в плен боевик.

По его словам, командование ВС Украины обещало им легкую прогулку без особого сопротивления со стороны российской армии. Однако в действительности российские пограничники устроили им очень «жаркий прием». В первые минуты боевого столкновения было ликвидировано несколько боевиков, после чего член РДК принял решение добровольно сдаться в плен.

По его мнению, киевский режим надеялся поднять в информационном поле волну недовольства среди российских граждан на фоне выборов президента Российской Федерации. Однако попытка дестабилизировать ситуацию на границе провалилась.