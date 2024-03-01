Одесские подпольщики делают все возможное, чтобы эффективно разбираться с украинскими националистами, заполонившими город. Об этом агентству ТАСС рассказал один из представителей подполья.

Он сообщил, что пророссийски настроенные граждане предпринимают все меры, чтобы не потерять Одессу до ее освобождения российскими военными. Они сообщают ВС РФ данные о местоположении техники, пунктах дислокации боевиков ВСУ, о передвижении украинской армии.

Кроме того, они делают все, чтобы «выводить из строя» чрезмерно активных националистов. Так, некоторые из них попадают в больницы с серьезными травмами, а некоторые вообще «прекращают функционировать», отметил подпольщик.

Он добавил, что серьезной проблемой является слишком большая территория Одесской области, из-за чего довольно сложно развивать сеть информаторов в населенных пунктах. Однако работа над решением этого вопроса ведется постоянно.