Посольства США, Великобритании и ряда других западных стран призвали своих граждан в 48 часов покинуть Москву из-за угрозы терактов. Эту информацию в разговоре с «МК» прокомментировал подполковник запаса Федеральной службы безопасности Алексей Филатов.

Он отметил, что появление таких данных являются элементом информационной войны. Вряд ли кто-то относится к этим предупреждениям серьезно, но «осадочек» все же останется. Сейчас у России не так много противников, способных устраивать крупномасштабные террористические акты.

Помимо СБУ, это может быть ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), отметил эксперт. Также он сообщил, что ему кажется странным выбор даты. 8 марта и в последующие выходные можно ожидать достаточно крупных скоплений людей на улицах, но через неделю стартуют выборы и это более «привлекательное для террористов» событие.