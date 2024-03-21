Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости подробности ракетного удара по городу 21 марта. Главной целью стал военный объект на предприятии «Зоря-Машпроект».

На этом заводе производились комплектующие для украинских ракет. Также в нескольких цехах осуществлялся ремонт тяжелой бронетехники. На предприятии хранилось большое количество боеприпасов – по складам с ними прилетела одна из ракет, что привело к мощной детонации.

На предприятие было направлено большое количество автомобилей «Скорой помощи», во всем городе до сих пор ощущается запах гари.

Раненых вывезли в санаторий «Дубки», где оборудован укрепрайон с казармами и госпиталем. Кроме того, большинство дорог в Николаеве перекрыто, пропускают только военные машины и «Скорые».