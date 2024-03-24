Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении военного аэродрома Мартыновка в регионе.

Именно с этой базы взлетали фронтовые бомбардировщики Су-24, которые наносили удары по Крыму. ВКС России поразили два таких самолета, поэтому они больше в небо не поднимутся.

Напомним, ранее сообщалось об ударах по военным аэродромам в Стрые Львовской и Староконстантинове Хмельницкой области. Первый готовился для приема американских истребителей F-16, со второго регулярно взлетают самолеты ВВС Украины с ракетами Storm Shadow.

Минувшей ночью ВКС ракетами Х-101 поразили целый ряд объектов военной инфраструктуры на некоторых из них до сих пор не могут потушить пожары. Киевский режим тем временем отчитался о перехвате практически всех боезарядов системой ПВО.