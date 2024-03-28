Во многих городах Украины активизируется деятельность партизанского движения. Особенно активно подполье работает в восточных регионах страны по мере приближения российских сил. Очередная успешная диверсия была проведена партизанами в городе Ямполь, расположенном в Краматорском районе, временно оккупированном украинской армией. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

В небольшом городке Ямполь с населением около трех тысяч жителей расположена железнодорожная станция, которую командование украинской армии активно использует для переброски резервов, бронетехники и боеприпасов на Донецкое направление. Подобные объекты военной инфраструктуры ВСУ российская армия обычно уничтожает ударами баллистических ракет типа «Искандер».

Однако в данном случае успешная диверсионная операция подполья из Краматорска помогла российской армии сэкономить дорогостоящую ракету. Железнодорожная станция была выведена из строя поджогом трансформаторов. На данном участке железной дороги ВСУ активно использовали электровозы для переброски резервов и боеприпасов на передовую, поскольку в армии начались проблемы с дизельным топливом. Таким образом, из строя была выведена одна из ключевых ж/д станций на Донецком направлении.