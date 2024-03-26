В ночь на 26 марта ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по Харькову. Одной из целей стало местное танковое училище ВСУ, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он передал информация из Харькова о поражении общежития еще одного учебного заведения – Национального университета МВД Украины. К нему приехали десятки автомобилей «Скорой помощи», квартал полностью оцепили.

Этот университет используется в качестве базы бригады «Лють», созданной в рядах украинской полиции. Ракеты прилетают по нему второй раз за несколько дней.

В Харькове прозвучало около 7 взрывов, причем еще до самого первого из них в городе бели введены «превентивные» отключения электрической энергии.