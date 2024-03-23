Один из задержанных подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» рассказал, как был завербован заказчиками. По словам мужчины, с ним связались через Телеграм, через канал, где он слушал проповеди. Интервью с подозреваемым было опубликовано в ТГ-канале издания RT.

Во время допроса подозреваемый общался на таджикском через переводчика. Он рассказал, как за 10-12 дней до теракта познакомился в Сети с мужчиной по имени Абдулла. По его словам, он не мог найти работы на протяжении полугода, поэтому согласился на денежную «подработку» в виде расстрела посетителей «Крокус Сити Холла».

Другой подозреваемый во время задержания рассказал, что был нанят для совершения теракта в развлекательном центре за полмиллиона рублей. По его словам, он получил предоплату на карту в размере 250 тысяч рублей. Остальную сумму заказчик обещал ему перечислить после «выполнения работы». Задержанный отметил, что заказчик приказал убивать всех людей без разбора в месте, которое будет им указано.