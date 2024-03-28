Первым среди фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», кто обжаловал свой арест, стал Аминчон Исломов. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы.

Сообщается, что в суде была зарегистрирована апелляционная жалоба Аминчона Исломова. Подозреваемый в теракте в «Крокусе» не признал своей вины в ходе судебного заседания.

По информации СК РФ, в состав организованной группы, целью которой было совершение теракта в «Крокус Сити Холле», Исломова и его брата Диловара вовлек один из террористов – Шамсидин Фаридуни. По данным следствия, уроженец Душанбе Аминчон Исломов имеет российское гражданство, состоит в браке и является отцом четверых детей.

Напомним, что группа террористов напала на посетителей «Крокус Сити Холла», где должна была выступать группа «Пикник», 22 марта 2024 года. В результате кровавой атаки погибло 143 человека.