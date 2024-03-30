Российские ВС продвигаются «все дальше и дальше», успешно продавливая оборону ВСУ, пожаловался советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что украинская армия противостоять этому в своем нынешнем состоянии не может, но и замораживать конфликт Киев не собирается.

ВСУ не могут решить проблемы с вооружением, возникшие еще в конце прошлого года. Поэтому они вынуждены отступать и наблюдать за тем, как ВС РФ наращивают объем вооружений и укрепляют свои позиции.

В интервью изданию Bild (сайт заблокирован в России) Подоляк высказал мнение, что российская армия в крупномасштабное наступление не пойдет. Однако и останавливаться она не станет, а продолжит атаковать, оказывая все более сильное давление на ВСУ. Запад же затягивает поставки оружия, так как «боится победы Украины» в конфликте.