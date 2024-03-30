В результате ракетного удара ВС РФ по населенному пункту Боровое ВСУ потеряли не менее 300 боевиков, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что в Боровом Харьковской области находился пункт дислокации военнослужащих ВСУ, который и попал под удар. Это позволило ликвидировать примерно 100 боевиков противника. Еще около двухсот получили ранения разной степени тяжести.

Поддубный отметил, что примерно такой же удар ВС РФ нанесли по этому же пункту размещения ВСУ в октябре 2023 года. Тогда Киев тоже понес серьезные потери.

Атака проводилась ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», которые ПВО Украины не способны перехватывать из-за их большой скорости.