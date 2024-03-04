Российский военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Телеграм-канале пост, в котором обозначил главные условия достижения победы в любом вооруженном конфликте. По словам журналиста, основой успеха является систематизация по уничтожению техники и живой силы противника. Он подчеркнул, что таким образом у врага не будет возможности увеличивать интенсивность агрессивных действий.

«Даже если фронт стоит, враг должен постоянно нести потери, чтобы не оставалось времени и ресурсов для повышения уровня агрессивных действий. Врагу должно быть тяжело, больно и страшно», – заявил военкор.

Свой пост Поддубный сопроводил видеорядом процесса уничтожения противника в Харьковской области. Военный корреспондент подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации на Украине профессионализм российской армии значительно вырос.