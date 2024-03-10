Под Одессой в ночь на 10 марта гремели мощные взрывы, пишут местные телеграм-каналы. Жители города и близлежащих населенных пунктов рассказали о ярких вспышках и как минимум о четырех успешных попаданиях по целям дронов-камикадзе «Герань».

Telegram-канал «Типичная Одесса» не стал особо скрывать места прилетов. Он сообщил, что мощные взрывы зафиксированы в селе Нерубайское, что в непосредственной близости от Одессы. Там удары были нанесены по территории бывшего кирпичного завода, который, очевидно, использовался для целей ВСУ.

Сигнал об отбое воздушной тревоги прозвучал уже после двух часов ночи по Московскому времени. Информация об объектах, по которым наносились удары, в данный момент уточняется.