Британский наемник Эйден Джеймс Роберт, который воевал за ВСУ и в социальных сетях писал посты, высмеивающие российскую армию, ликвидирован под Новомихайловкой в ДНР. При этом застрелили его украинские военные.

Родившийся в 1999 году британец выучился на ландшафтного дизайнера, но успехов на этом поприще не достиг. Он сидел без работы, но в 2023 году опубликовал фотографию шеврона с украинским флагом.

Наемника зачислили в 79-ю бригаду ВСУ, но, по ряду свидетельств от пленных, Роберт не сумел наладить отношения с украинскими военными. Он не только высмеивал ВС РФ, но еще и постоянно скандалил со своими сослуживцами. 15 марта он попал под «дружественный огонь» и был уничтожен бойцами ВСУ. Случайно или нет, сказать сложно.

Напомним, по данным Минобороны России, на Украине ликвидировано 5962 иностранных наемника ВСУ. При этом 360 из них – это представители Великобритании.