Киевский режим формирует «роты штрафников» из недовольных принудительной мобилизацией украинцев и бросает их в «мясные штурмы», чтобы поснимать видео для TikTok. Об одном из таких эпизодов сообщили украинские СМИ.

Рота 41-й бригады ВСУ была брошена на штурм российских позиций под Синьковской на Купянском направлении в Харьковской области. Командир бригады специально собрал в подразделении всех недовольных мобилизацией и среди бела дня отправил их на убой. Видео с камеры одного из погибших во время штурма боевиков попало в Сеть.

Однако комбриг лишь заявил, что эта запись должна разойтись по телеграм-каналам, чтобы жалостливые украинцы больше «донатили» на его подразделение. В социальных сетях и мессенджерах пишут, что командир 41-й ОМБр давно превратил бригаду в «набор для холодца» и продолжает успешно утилизировать украинцев.