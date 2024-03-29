Жители Верхней Пышмы проводили в последний путь Наталью Зудину – одни из 143 жертв теракта в «Крокусе». Родственники рассказали, что Наташа оказалась в числе первых, кого террористы расстреляли прямо на входе. Женщине выстрелили в голову и несколько раз ударили ножом.

Друзья и родные с трудом говорят о трагедии, не могут принять, что Наташи больше нет. Близкие говорят, что 44-летняя женщина была доброй и светлой, жизнерадостной, готовой прийти на помощь. В Москву Наташа перебралась давно, вышла замуж, родила сына. Ему 11 лет, но брать мальчика на похороны родные не стали. Слишком тяжело он воспринял известие, что мамы больше нет.

Похоронить Наталью в родном городе попросила ее мать. На похоронах дежурили психологи. МЧС само связалось с родными и предложило психологическую помощь.