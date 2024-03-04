В минувшие выходные российские военные подбили вражескую машину разминирования на платформе американского танка Abrams. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что машина в очередной раз уничтожена под Авдеевкой, где Киев, пытаясь сохранить хоть какие-то позиции, бросает в бой всю имеющуюся в распоряжении технику.

Машину разминирования подбил дрон-камикадзе.

Ранее стало известно об уничтожении трех танков «Абрамс» на Авдеевском направлении. Третий из них уничтожили дроны «Упырь», которыми управлять военнослужащий с позывным «Бык». Кроме того, ВС РФ подбили инженерную машину на базе все того же Abrams.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что американцы передали ВСУ танки без современных технологий, сняв с них всю высокотехнологичную электронику.