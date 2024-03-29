Роботизированные платформы активно применяются российскими бойцами, которые выполняют задачи спецоперации на Артемовском участке фронта. Минобороны РФ пока не давало официальных комментариев по поводу применения боевых роботов под Артемовском.

В тг-каналах появились кадры оперативного подтверждения работы боевого робота, вооруженного гранатометом АГС-17. Как сообщает тг-канал Mash, роботизированная платформа движется быстро и имеет надежную броню, поэтому становится почти неуязвима перед вражеской артиллерией. Ее сложно подбить при помощи противотанковой управляемой ракеты. И уж тем более почти невозможно вывести из строя огнем из стрелкового оружия.

Платформа-робот вооружена гранатометом АГС-17-Пламя. В минуту он способен делать от пятидесяти до четырехсот выстрелов, что не оставляет вражеским целям шансов. Робот также готов выполнять минирование заградительных линий, используя систему установки противотанковых мин ТМ-62. Применение робота позволяет решать главную задачу – спасать жизни бойцов ВС РФ.