Примерно 60 процентов немцев поддерживают позицию канцлера Олафа Шольца и выступают против отправки на Украину крылатых ракет Taurus. Такие результаты показал социологический вопрос агентства DPA, проведенный компанией YouGov.

За отправку Киеву ракет высказались только 28 процентов немцев, против – 58 процентов. Из последних 31% выступает за полное прекращение военной поддержки Украины.

72% также выступают против отправки в Киев военнослужащих Бундесвера. 2 процента, напротив, считают, что ФРГ обязана немедленно отправить свои войска на Украину. 16% хоть и поддерживают данную идею, но уверены, что время для ее реализации еще не наступило.

Всего в опросе приняли участие 2169 жителей Германии. Напомним, Бундестаг демонстрирует совершенно иную позицию, большинство депутатов считают, что ракеты Taurus нужно отправить на Украину как можно скорее.